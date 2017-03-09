 Olympiakos - Beşiktaş | CANLI ANLATIM – Fotomaç – 09 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    - | CANLI ANLATIM

    Olympiakos - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

    Siyah-beyazlılar, Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda ’la kapışıyor. Saat 23.05’te başlayan maç TRT 1’den canlı yayınlanıyor.

    , Son 16 Turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi ile deplasmanda karşılaşıyor. Avrupa'da son 32 turunda İsrail'in Hapoel Beer-Sheva ekibini iki maçta da mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran siyah-beyazlı takım, Olympiakos karşısında rövanş için avantaj arayacak.

    SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
    Olympiakos ile Beşiktaş, Georgios Karaiskakis Stadı'nda TSİ 23.05'te başlayan mücadelede karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, son 5 resmi maçta yakaladığı galibiyet serisini Olympiakos karşısında da sürdürmek istiyor. Kara Kartallar, Yunan takımlarına tarihinde 3. kez rakip oluyor. 1958-1959'da Olympiakos ile eşleşen ve hükmen galibiyetle tur atlayan Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde bu ülkeden Asteras ile aynı grupta yer almıştı. İstanbul'daki maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah- beyazlı ekip, deplasmandaki karşılaşmadan ise 2-2 eşitlikle ayrılmıştı.



    STAT: KARAISKAKIS
    SAAT: 23.05
    BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar.
    OLYMPIAKOS: Leali, Figueiras, Retsos, Botia, Cissokho, Cambiasso, Romao, Manthatis, Fortounis, Elyounoussi, Ansarifard.

    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Olympiakos - Beşiktaş | CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.