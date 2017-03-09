Olympiakos - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşıyor. Avrupa'da son 32 turunda İsrail'in Hapoel Beer-Sheva ekibini iki maçta da mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran siyah-beyazlı takım, Olympiakos karşısında rövanş için avantaj arayacak.

SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Olympiakos ile Beşiktaş, Georgios Karaiskakis Stadı'nda TSİ 23.05'te başlayan mücadelede karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, son 5 resmi maçta yakaladığı galibiyet serisini Olympiakos karşısında da sürdürmek istiyor. Kara Kartallar, Yunan takımlarına tarihinde 3. kez rakip oluyor. 1958-1959'da Olympiakos ile eşleşen ve hükmen galibiyetle tur atlayan Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde bu ülkeden Asteras ile aynı grupta yer almıştı. İstanbul'daki maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah- beyazlı ekip, deplasmandaki karşılaşmadan ise 2-2 eşitlikle ayrılmıştı.







STAT: KARAISKAKIS

SAAT: 23.05

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar.

OLYMPIAKOS: Leali, Figueiras, Retsos, Botia, Cissokho, Cambiasso, Romao, Manthatis, Fortounis, Elyounoussi, Ansarifard.