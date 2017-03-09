 Kırmızı kartla oyundan attı! – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Kırmızı kartla oyundan attı!

    Kırmızı kartla oyundan attı!

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, bu akşamki Olympiakos maçının Hollandalı hakemi Danny Makkalie ile ilgili ilginç bir anısı var...

    2010'da Trabzonspor teknik direktörüyken, Hollanda İkinci Lig takımlarından Fortuna Sittard ile oynanan ve 1-0 kazanılan hazırlık maçında Makkalie orta hakemdi. O maçta Güneş, oyuncusu Yattara'yı uyardığı için önce yan hakemle tartıştı, ardından Makkalie tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi. Teknik direktör Güneş bu maçın ardından, "Hakem kasıtlı olarak ayağıma bastı" açıklamasını yapmıştı.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:21
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