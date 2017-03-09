Kartal'ın ilk 11'i belli oldu!
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Olympiakos’la kapışıyor. TSİ 23.05’teki maç TRT 1’den canlı yayınlanacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşıyor. Avrupa'da son 32 turunda İsrail'in Hapoel Beer-Sheva ekibini iki maçta da mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran siyah-beyazlı takım, Olympiakos karşısında rövanş için avantaj arayacak.
SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Olympiakos ile Beşiktaş arasındaki mücadele, TSİ 23.05'te Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş, son 5 resmi maçta yakaladığı galibiyet serisini Olympiakos karşısında da sürdürmek istiyor. Kara Kartallar, Yunan takımlarına tarihinde 3. kez rakip oluyor. 1958-1959'da Olympiakos ile eşleşen ve hükmen galibiyetle tur atlayan Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde bu ülkeden Asteras ile aynı grupta yer almıştı. İstanbul'daki maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah- beyazlı ekip, deplasmandaki karşılaşmadan ise 2-2 eşitlikle ayrılmıştı.
3 YILDIZ KART SINIRINDA
Siyah-beyazlı ekipte ilk maç öncesi üç oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Tolgay Arslan bugünkü maçta görev almaları ve sarı kart görmeleri halinde rövanş mücadelesinde cezalı duruma düşecekler. Atina'ya götürülen Caner Erkin de sarı kart sınırında yer alıyor.
İŞTE KARTAL'IN İLK 11'İ
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:58
- Kartal'ın ilk 11'i belli oldu!
Toplam 5
Yorum
krra tosic oynasın bence tolgay da dogru
- Aranan ateşleyici bulundu
Toplam 29
Yorum
SEZAR Buda emenike gibi olur türkiyrde iyi bakıldı diye havaya kalkar ondan sonra aziz yıldırım samandırada
- Barcelona destan yazdı
Toplam 30
Yorum
ilhan gerekli durumlarda o dediğin.mesela barca 5-1 kazansaydı psg turu averajla geçecekti.yani atılan goller eşitse deplasmanda çok atana avantaj
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