 Kartal Komşu semalarında – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Kartal Komşu semalarında

    Kartal Komşu semalarında

    Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Olympiakos’la kapışıyor. TSİ 23.05’teki maç TRT 1’den canlı yayınlanacak

    , UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşıyor. Avrupa'da son 32 turunda İsrail'in Hapoel Beer-Sheva ekibini iki maçta da mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran siyah-beyazlı takım, Olympiakos karşısında rövanş için avantaj arayacak.

    SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
    Olympiakos ile Beşiktaş arasındaki mücadele, TSİ 23.05'te Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş, son 5 resmi maçta yakaladığı galibiyet serisini Olympiakos karşısında da sürdürmek istiyor. Kara Kartallar, Yunan takımlarına tarihinde 3. kez rakip oluyor. 1958-1959'da Olympiakos ile eşleşen ve hükmen galibiyetle tur atlayan Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde bu ülkeden Asteras ile aynı grupta yer almıştı. İstanbul'daki maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah- beyazlı ekip, deplasmandaki karşılaşmadan ise 2-2 eşitlikle ayrılmıştı.

    3 YILDIZ KART SINIRINDA
    Siyah-beyazlı ekipte ilk maç öncesi üç oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Tolgay Arslan bugünkü maçta görev almaları ve sarı kart görmeleri halinde rövanş mücadelesinde cezalı duruma düşecekler. Atina'ya götürülen Caner Erkin de sarı kart sınırında yer alıyor.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:52
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