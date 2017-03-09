 Caner'den heyecanlandıran paylaşım! – Fotomaç – 09 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Caner'den heyecanlandıran paylaşım!

    Caner'den heyecanlandıran paylaşım!

    Sakatlığını atlatan , uzun bir aradan sonra takımla birlikte kampa girdi. Beşiktaşlı oyuncu, karşılaşması öncesinde Instagram'dan maç görseli paylaştı.

    'ta sevinci yaşanıyor…23 Ekim 2016 tarihinde oynanan Antalyaspor maçında aşil tendonu kopan Caner, geçtiğimiz günlerde takımla birlikle antrenmanlara başlamıştı.

    Şenol Güneş'in ile oynanacak maç için kafileye aldığı ancak 'Fiziksel eksikliği var' dediği Caner uzun bir aradan sonra sosyal medya hesaplarında maç anonsu paylaştı. Siyah-beyazlı futbolcunun bu paylaşımı ise Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı ve 18 kişilik kadroda olacağı hissi yarattı.

    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Caner'den heyecanlandıran paylaşım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.