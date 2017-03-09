Caner'den heyecanlandıran paylaşım!
Sakatlığını atlatan Caner Erkin, uzun bir aradan sonra takımla birlikte kampa girdi. Beşiktaşlı oyuncu, Olympiakos karşılaşması öncesinde Instagram'dan maç görseli paylaştı.
Beşiktaş'ta Caner Erkin sevinci yaşanıyor…23 Ekim 2016 tarihinde oynanan Antalyaspor maçında aşil tendonu kopan Caner, geçtiğimiz günlerde takımla birlikle antrenmanlara başlamıştı.
Şenol Güneş'in Olympiakos ile oynanacak maç için kafileye aldığı ancak 'Fiziksel eksikliği var' dediği Caner uzun bir aradan sonra sosyal medya hesaplarında maç anonsu paylaştı. Siyah-beyazlı futbolcunun bu paylaşımı ise Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı ve 18 kişilik kadroda olacağı hissi yarattı.
Şenol Güneş'in Olympiakos ile oynanacak maç için kafileye aldığı ancak 'Fiziksel eksikliği var' dediği Caner uzun bir aradan sonra sosyal medya hesaplarında maç anonsu paylaştı. Siyah-beyazlı futbolcunun bu paylaşımı ise Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı ve 18 kişilik kadroda olacağı hissi yarattı.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Okay Yokuşlu 2020'ye kadar Trabzonspor'da
Toplam 11
Yorum
ee ne var kardeş atiba 34 yaşında 12 yaş var aralarında 22 yaşında yıldızı parlamış milli takımda oynayan adama daha azını veremmezsin
- PFDK'dan Igor Tudor'a 1 maç men
Toplam 12
Yorum
cesaret Aynı cesaret ve kararlılığı diğer tüm takımlara da uygulama başarısı dilerim.
- PFDK'dan Igor Tudor'a 1 maç men
Toplam 12
Yorum
Xxx Yazıklar olsun size galatasaray ne zaman kıpırdasa kesin önünü yada kesmeye çalışın.Ama bilmezmisiniz ki bu şartlar bize yarar.O stad dolaca
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