 Caner Erkin de götürüldü – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    de götürüldü

    Caner Erkin de götürüldü
    Beşiktaş 'ın Yunanistan kafilesinde sakatlığı geçen Caner Erkin de yer aldı. Siyah-beyazlı takımın, Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile 23 Ekim 2016'da yaptığı maçta sakatlanan uzun bir aradan sonra kafilede kendine yer buldu. UEFA listesinde yer almayan Ersan Adem Gülüm de yer aldı.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:16
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