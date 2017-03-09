‘Bir hayaldi artık gerçek oldu’
EN iYiSi VODAFONE ARENA!
Beşiktaş'a ev sahipliği yapan Vodafone Arena, 2016'da tüm dünyada açılan statların değerlendirmeye alındığı halk oylamasında ilk sırayı elde etti. Polonya'nın "stadiumDB.com" internet sitesi tarafından düzenlenen yarışmada 100 ülkeden 82 bin 826 kişi oy kullanırken, Vodafone Arena 27 bin 386 oyla halk oylaması kategorisinde en iyi stat olarak gösterildi. Jüri oylamasında ise Vodafone Arena, Londra Stadı'nın ardından ikinci oldu.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:21
- Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı
Toplam 8
Yorum
ali kırcı Nasıl insanlar yöneticilik görevine getiriliyor anlamış değilim işadamı ol gerisi hikaye bilerek yenildik bile dersin..
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 17
Yorum
ali kırcı Tolga(2 3) ve Serdar Aziz(4.5 2) transfer edilmeseydi 11.5 m € yani 45.3 milyon tl cepte kalacaktı al sana zarar etmeme yöntemi.. nokta....
- JOR dava açacak!
Toplam 11
Yorum
GS'li Elin yabancı altyaptı hocası 3 kuruşa dururken teknik direktörlük vermek bile onurdu. AKILLI yönetim utan savrulan maaşlardan. ! İSTİFA !
‘Bir hayaldi artık gerçek oldu’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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