‘Bir hayaldi artık gerçek oldu’

Beşiktaş Başkanı Orman, Vodafone Arena'nın dünyanın en iyi statları arasında gösterilmesinden büyük gurur duyduklarını belirtti. Orman, "Biz yıllar önce Beşiktaşlıları Avrupa'nın en iyi stadına kavuşturacak dev bir projenin hayallerini kurarken, şimdi bu hayalin gerçekleştirmenin onurunu ve gururunu duyuyorum" yorumunu yaptı.



EN iYiSi VODAFONE ARENA!

Beşiktaş'a ev sahipliği yapan Vodafone Arena, 2016'da tüm dünyada açılan statların değerlendirmeye alındığı halk oylamasında ilk sırayı elde etti. Polonya'nın "stadiumDB.com" internet sitesi tarafından düzenlenen yarışmada 100 ülkeden 82 bin 826 kişi oy kullanırken, Vodafone Arena 27 bin 386 oyla halk oylaması kategorisinde en iyi stat olarak gösterildi. Jüri oylamasında ise Vodafone Arena, Londra Stadı'nın ardından ikinci oldu.