 Almeida’dan çok özel ziyaret – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    ’dan çok özel ziyaret

    Almeida’dan çok özel ziyaret
    Kariyerini AEK'da sürdüren Beşiktaş'ın eski golcüsü Hugo , Olympiakos maçı öncesi Beşiktaş'ın kampını ziyaret etti. Almeida, eski takım arkadaşı Ricardo Quaresma ile hasret giderdi. Q7, Almeida ile olan fotoğrafını instagram hesabına yüklerken altına "Seni görmek güzeldi dostum" mesajını düştü.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:17
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