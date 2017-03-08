 "Yunanistan'ın Fenerbahçe'si" – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    "Yunanistan'ın Fenerbahçe'si"

    "Yunanistan'ın Fenerbahçe'si"

    Beşiktaş Başkanı , UEFA Avrupa Ligi'nde oynacakları maçı öncesi Fenerbahçelileri kızdıracak bir benzetmede bulundu.

    Beşiktaş Başkanı , UEFA Avrupa Ligi'nde ile oynayacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

    Olympiakos ile erken karşılaştıklarını belirten Beşiktaş Başkanı, "Olympiakos ile erken karşılaştık, keşke finalde karşılaşsaydık, isterdim. Beşiktaş kuvvetli bir takım. Olympiakos da Yunanistan'ın en önemli kulüplerinden. Kendi evlerinde kazanmak isteyecekler. Biz de kolay lokma olmadığımızı göstereceğiz" dedi.

    "YUNANİSTAN'IN FENERBAHÇE'Sİ DİYORLAR"

    Yanında yer alan kişilerin Olympiakos için "Yunanistan'ın Fenerbahçe'si" demesi üzerine Fikret Orman, "Olympiakos için 'Yunanistan'ın Fenerbahçe'si diyorlar, o zaman daha da motive olalım" şeklinde bir açıklama yaptı.

    Ligdeki şampiyonluk yarışı ile ilgili konuşan Fikret Orman, "Fenerbahçe ile Galatasaray puan olarak uzak olsalar da, son dakikada atıp galip geldiler. Zor bir sezon oluyor, zaten öyle olmasını da bekliyorduk" ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Olympiakos ile 9 Mart Perşembe TSİ 23:05'te karşı karşıya gelecek.

    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:15
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