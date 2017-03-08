Yunan basını maç öncesi yorumladı
Yunanistan basını, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak karşılaşmada Yunan temsilcisinin işinin zor olduğu yönünde yorumlarda bulundu.
Yunanistan'ın bir başka gazetesi Eleftherostypos ise Beşiktaş'ı tanıtan yazısında kulübün tarihi konusunda bilgiler verdi. Gazete, ayrıca siyah-beyazlı kulübün hem Türkiye'de hem de Avrupa'da başarılar elde ettiğini vurguladı.
Yüksek tirajli Tovima gazetesi de Olympiakos'un Osmanlıspor'dan daha güçlü bir rakiple karşılaşacağına dikkati çekti.
Maçla ilgili değerlendirmeye yer veren Sentragoal internet sitesi, Beşiktaşlıların, son 16 turunda rakip olarak Olympiakos'un çıkmasına sevindiğini ve siyah-beyazlı taraftarların Twitter'dan bu yönde paylaşımlarda bulunduğunu hatırlattı.
Bir başka internet sitesi Sport-fm ise "Olympiakos'un rakibi zor ve güçlü." yorumunda bulunarak, Yunan ekibinin, tarihinde Türk takımlarıyla yaptığı maçlarla ilgili bilgiler paylaştı.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:27
- ''Bundan sonra golcümüz sensin"
Toplam 16
Yorum
REAL FB Sezon sonu geldi hala forvet kurgusu, arayislari vs vs.. En pahali oyunculari gönder, 10 genc ve gelecegi olanlara yatirim yap..calis...
- Beşiktaş avantaj peşinde
Toplam 9
Yorum
bjk mitroviç olsaydı daha iyi olurdu
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 2
Yorum
uA Bu yönetimin değerinin bilinmesi lazım. Belki transfer konusunda etkisiz kalıyor ama mali açıdan bu bataktan kurtarıyorlar.
Yunan basını maç öncesi yorumladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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