 Ve Tosic dönüyor – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Ve Tosic dönüyor

    Ve Tosic dönüyor
    Beşiktaş'ın Sırp yıldızı , Olympiakos maçıyla geri dönüyor. En son UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hapoel Beer Shava maçlarında forma giyen Tosic, yarın akşam yeniden ilk 11'deki yerini alacak. Tosic'in dönmesiyle birlikte genç stoper Atınç'ın yeniden yedek kulübesine geçeceği ifade edildi.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:53
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