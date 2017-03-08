Ve Tosic dönüyor
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusko Tosic, Olympiakos maçıyla geri dönüyor. En son UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hapoel Beer Shava maçlarında forma giyen Tosic, yarın akşam yeniden ilk 11'deki yerini alacak. Tosic'in dönmesiyle birlikte genç stoper Atınç'ın yeniden yedek kulübesine geçeceği ifade edildi.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
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