UEFA’dan şok atama!
UEFA, Olympiakos-Beşiktaş maçına Hollandalı Danny Makkelie’yi atadı. Makkelie, S. Rotterdam-Feyenoord maçında ‘skandal’ kararlara imza attı.
Beşiktaş'ın, yarın akşam deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçını, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Ancak Hollanda'da geçen hafta sonu olay yaratan hakem, Olympiakos-Beşiktaş maçı öncesi korku yarattı. D. Kiev maçında Thompson'ın kararları nedeniyle şok yaşayan Beşiktaşlılar, UEFA'yı maça iyi bir hakem atanması için faks yağmuruna tutmuştu. Ancak UEFA, Olympiakos-Beşiktaş maçına Makkelie'yi atayarak büyük bir şok yarattı.
MAKKELİE 34 YAŞINDA POLİS
Polis olan 34 yaşındaki Hollandalı hakem Makkelie, hafta sonunda Rotterdam'ın Feyenoord'un 1-0 yendiği maçta Feyenoord atağında çizgiyi geçen topta devam kararı verdi. Danny Makkelie ayrıca Floranus'un kaleci Kortsmit'in tuttuğu topa eliyle müdahale etmesini de atladı. Hollandalı düdük maç sonunda, "Topun içeri geçtiğini göremedik, tekrara baktığımız da gol olduğunu anladık. Floranus'un yaptığı harakette de faul kararı vermeliydim" ifadelerini kullandı.
MAKKELİE 34 YAŞINDA POLİS
Polis olan 34 yaşındaki Hollandalı hakem Makkelie, hafta sonunda Rotterdam'ın Feyenoord'un 1-0 yendiği maçta Feyenoord atağında çizgiyi geçen topta devam kararı verdi. Danny Makkelie ayrıca Floranus'un kaleci Kortsmit'in tuttuğu topa eliyle müdahale etmesini de atladı. Hollandalı düdük maç sonunda, "Topun içeri geçtiğini göremedik, tekrara baktığımız da gol olduğunu anladık. Floranus'un yaptığı harakette de faul kararı vermeliydim" ifadelerini kullandı.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
UEFA’dan şok atama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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