 UEFA’dan şok atama! – Fotomaç – 08 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’dan şok atama!

    UEFA’dan şok atama!

    , - maçına Hollandalı ’yi atadı. Makkelie, S. Rotterdam-Feyenoord maçında ‘skandal’ kararlara imza attı.

    'ın, yarın akşam deplasmanda Yunanistan temsilcisi 'a konuk olacağı Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçını, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Ancak Hollanda'da geçen hafta sonu olay yaratan hakem, Olympiakos-Beşiktaş maçı öncesi korku yarattı. D. Kiev maçında Thompson'ın kararları nedeniyle şok yaşayan Beşiktaşlılar, UEFA'yı maça iyi bir hakem atanması için faks yağmuruna tutmuştu. Ancak UEFA, Olympiakos-Beşiktaş maçına Makkelie'yi atayarak büyük bir şok yarattı.

    MAKKELİE 34 YAŞINDA POLİS
    Polis olan 34 yaşındaki Hollandalı hakem Makkelie, hafta sonunda Rotterdam'ın Feyenoord'un 1-0 yendiği maçta Feyenoord atağında çizgiyi geçen topta devam kararı verdi. ayrıca Floranus'un kaleci Kortsmit'in tuttuğu topa eliyle müdahale etmesini de atladı. Hollandalı düdük maç sonunda, "Topun içeri geçtiğini göremedik, tekrara baktığımız da gol olduğunu anladık. Floranus'un yaptığı harakette de faul kararı vermeliydim" ifadelerini kullandı.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA’dan şok atama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.