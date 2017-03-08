 Şenol Güneş’ten gol şartı – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    ’ten gol şartı

    Şenol Güneş’ten gol şartı

    Olympiakos'taki teknik direktör krizi, 'i hem rahatlattı, hem de huzursuz etti.

    Bento'nun gönderilmesi takıma iki şekilde yansıyabilir. Birincisi; oyuncular teknik direktörü istemediği için oynamıyorlardı, hoca gidince rahatlarlar... İkincisi; zaten çok oyuncu satıldığı için oyun dengesi kaybolan Olympiakos'un dengesi iyice bozulacak! Bu arada Güneş; Yunan ekibini elemek istiyorlarsa, Atina'da gol atmak zorunda olduklarını oyuncularına aktardı.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:54
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