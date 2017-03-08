Şenol Güneş’ten gol şartı

Olympiakos'taki teknik direktör krizi, Şenol Güneş'i hem rahatlattı, hem de huzursuz etti.

Bento'nun gönderilmesi takıma iki şekilde yansıyabilir. Birincisi; oyuncular teknik direktörü istemediği için oynamıyorlardı, hoca gidince rahatlarlar... İkincisi; zaten çok oyuncu satıldığı için oyun dengesi kaybolan Olympiakos'un dengesi iyice bozulacak! Bu arada Güneş; Yunan ekibini elemek istiyorlarsa, Atina'da gol atmak zorunda olduklarını oyuncularına aktardı.