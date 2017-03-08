Şenol Güneş’ten gol şartı
Olympiakos'taki teknik direktör krizi, Şenol Güneş'i hem rahatlattı, hem de huzursuz etti.
Bento'nun gönderilmesi takıma iki şekilde yansıyabilir. Birincisi; oyuncular teknik direktörü istemediği için oynamıyorlardı, hoca gidince rahatlarlar... İkincisi; zaten çok oyuncu satıldığı için oyun dengesi kaybolan Olympiakos'un dengesi iyice bozulacak! Bu arada Güneş; Yunan ekibini elemek istiyorlarsa, Atina'da gol atmak zorunda olduklarını oyuncularına aktardı.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
Şenol Güneş’ten gol şartı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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