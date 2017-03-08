 Q7: Sonsuza kadar Beşiktaş – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Q7: Sonsuza kadar

    Q7: Sonsuza kadar Beşiktaş
    'ın Portekizli oyuncusu , sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ayrılacağı yönünde yorumlanmasının üzerine bir açıklama daha yaptı. Ayrılık iddialarını yalanlayan Portekizli oyuncu, "Hiçbir yere gitmiyorum çünkü burada mutluyum ve sözleşmem var. Herkesi sevgiyle kucaklıyorum. Sonsuza kadar Beşiktaş" ifadelerini kullandı.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:56
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