Q7: Sonsuza kadar Beşiktaş
Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Quaresma, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ayrılacağı yönünde yorumlanmasının üzerine bir açıklama daha yaptı. Ayrılık iddialarını yalanlayan Portekizli oyuncu, "Hiçbir yere gitmiyorum çünkü burada mutluyum ve sözleşmem var. Herkesi sevgiyle kucaklıyorum. Sonsuza kadar Beşiktaş" ifadelerini kullandı.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
Q7: Sonsuza kadar Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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