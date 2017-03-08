 PFDK’tan 45 bin TL ceza – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    ’tan 45 bin TL ceza

    PFDK’tan 45 bin TL ceza
    , 'den izin almadan Sancaktape Belediye ile hazırlık maçı yapan 'a 45 bin TL para cezası verdi. Açıklamada, "Beşiktaş'ın, izin almadan özel müsabakaya katılmasından dolayı 30 bin TL, görüntülerin yayın sözleşmesi onaylatılmadan kulüp TV'sinde yayınlanmasından dolayı da 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:47
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