PFDK’tan 45 bin TL ceza
PFDK, TFF'den izin almadan Sancaktape Belediye ile hazırlık maçı yapan Beşiktaş'a 45 bin TL para cezası verdi. Açıklamada, "Beşiktaş'ın, izin almadan özel müsabakaya katılmasından dolayı 30 bin TL, görüntülerin yayın sözleşmesi onaylatılmadan kulüp TV'sinde yayınlanmasından dolayı da 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
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