 Olympiakos Beşiktaş maçı öncesi şok görüntü – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Olympiakos Beşiktaş maçı öncesi şok görüntü

    Olympiakos Beşiktaş maçı öncesi şok görüntü

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki maçı öncesi Şenol Güneş'in yapacağı basın toplantısı için Karaiskakis stadı'nda toplanan Türk gazeteciler, Yunan polisinin çirkin muamelesine maruz kaldı.

    Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, yarın oynanacak Olympiakos maçı öncesi Karaiskakis Stadı'nda bir basın toplantısı düzenledi.

    Toplantı öncesinde Yunan polisinin, Türk gazetecilerin ekipmanlarında kurt köpeklerle bomba araması yapması büyük tepki çekti.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:15
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