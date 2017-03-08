Olympiakos Beşiktaş maçı öncesi şok görüntü
UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Olympiakos - Beşiktaş maçı öncesi Şenol Güneş'in yapacağı basın toplantısı için Karaiskakis stadı'nda toplanan Türk gazeteciler, Yunan polisinin çirkin muamelesine maruz kaldı.
Toplantı öncesinde Yunan polisinin, Türk gazetecilerin ekipmanlarında kurt köpeklerle bomba araması yapması büyük tepki çekti.
Flaş!— Fırat Günayer (@firatgunayer) 8 Mart 2017
Beşiktaş'ın basın toplantısı öncesi Yunan Emniyeti , Alman Kurdu eşliğinde bomba kontrolü yapıyor.. pic.twitter.com/8e4CHxBbOV
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:15
- Karavaiev’i gören var mı?
Toplam 5
Yorum
dalga geçiyorlar volkan şen oğuzhan özyakup tolgay arslan tolga ciğerci ile türk futbolu gelişmez bunlar milli takımda oldukları sürecede başarı da gelemez
- ''Sorun uçta''
Toplam 15
Yorum
türkler golcü bulamaz türk takımları yırtıcı bir golcü bulamaz bir ara galatasaray drogbayı aldı elmander baros felan sonra başka forvet türkiyeye gelmedi
- ''Mehmet Fener’e imza attı''
Toplam 31
Yorum
T.S oktayy ewet futbolcu istedği takımda oynamalı mehmet topuz gib mesela
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