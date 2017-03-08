 Komşu’da ‘hain’ var – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Komşu’da ‘hain’ var

    Komşu’da ‘hain’ var
    taraftarları, iki oyuncuyu hain ilan etti. ve 'ın, 'un Olympiakos'u yendiği maçtan sonra teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı ile buluşup, Yunan ekibinin sırlarını vermesi komşuda krize neden oldu. Olympiakos taraftarları iki oyuncuyu 'hain' ilan ettiler.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:04
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