Komşu’da ‘hain’ var
Olympiakos taraftarları, iki oyuncuyu hain ilan etti. Djalma ve Biseswar'ın, PAOK'un Olympiakos'u yendiği maçtan sonra teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı Tamer Tuna ile buluşup, Yunan ekibinin sırlarını vermesi komşuda krize neden oldu. Olympiakos taraftarları iki oyuncuyu 'hain' ilan ettiler.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
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