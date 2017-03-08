İlk maç sonunda avantajın kendilerinde olmasını istediklerini dile getiren Güneş, Kazanarak ayrılmak bizim için önemli. İşimizin zorluğunu biliyoruz. Centilmence oynansın. Hem futbola hem dostluğa katkı yapsın. Kazanmak istiyoruz, o gücümüzün olduğunu düşünüyoruz diye konuştu.



''ERSAN TAKIMLA OLMAK İSTEDİ ZATEN TAKIMIN DA KAPTANI''



Sakatlığı son bulan ve kafileye dahil olan Caner Erkin'in dışında UEFA listesinde yer olmayan ve Yunanistan'a gelen Ersan Adem Gülüm hakkında da bilgi veren Şenol Güneş, şöyle konuştu Ersan iyi çalışıyordu. Ciddi müsabaka oynatmadık. Takımla olmak istedi. Zaten takımın kaptanı. Caner daha iyi durumda. Durumuna yarın karar vereceğiz. Birkaç oyuncu daha kenarda kalacaktır. Bütün oyuncuların düşüncesi aynı. İyi kulübüz, birlikte buraya geldik. 'Birlikte hareket edeceğiz.' düşüncesindeler.



''İLK MAÇTA AVANTAJ YAKALAMAK İSTİYORUZ''



Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak takımlar arasında gösterilmesi ile ilgili konuşan Şenol Güneş,''uzun vadede konuşmak yerine basamakları tek tek çıkmak gerekiyor. İki maç var. Yarını düşünüyoruz. İlk maçta avantaj yakalamak istiyoruz. İkinci maçı da kazanırsak tur atlarız. İleriyi görmeye çalışıyorum ama bugünü yaşıyorum'' şeklinde konuştu.



''HAKEM KONUSUNU GÜNDEME GETİREREK ENERJİMİZİ DAĞITMAK İSTEMİYORUZ''



Şenol Güneş, Olympiakos maçının hakemi ile ilgili sorulan soruya ise Hakem konusunu gündeme getirerek enerjimizi dağıtmak istemiyoruz. Güzel futbol oynanması için adaletli yönetim göstersin. Peşin fikirleri doğru bulmuyorum. Daha önce de Şampiyonlar Ligi'nde haksızlık yapıldı ama gündeme getirmedik. Kiev'de olağanüstü durum yaşanmıştı. Yarın tüm dikkatimiz ve enerjimiz maçı kazanmaya dönük olacaktır. Olumlu futbolu bozacak hakem hatası olmamasını dilerim diye yanıt verdi



Mücadelede düdük çalacak olan Danny Makkelie'nin haksız kararlar vermemesini umduğunu dile getiren Güneş, Hakem ne kadar verirse versin sen işine bak şeklinde çalışmalar yapıyoruz. Hakem de buradan alnının akıyla çıksın. 'Hakem kötüdür' dersek enerjimizi ve sinerjimizi kaybederiz'' dedi.



''TARAFTARLARI TÜRKİYE'DEKİ GİBİ ATEŞLİ VE COŞKULU''



Kişisel olarak kendisinin ve takımının hedeflerinin aynı doğrultuda olduğunu söyleyen Güneş, ''Ligde şampiyon olmak ilk hedefimiz. Burada da güzel futbolla iyi sonuç alıp tur atlamak istiyoruz. Olympiakos ile 2015'te Yunanistan'da bir hazırlık maçı yaptık.İlişkilerimiz çok iyi. İyi dostluk var. Saha zemini çok iyi. Taraftarları Türkiye'deki gibi ateşli ve coşkulu. Bazen kontrolü kaybettikleri olabiliyor. Burada yabancılık çekmiyoruz. Onlar da Türkiye'de yabancılık çekmeyeceklerdir'' diye konuştu.



''TARAFTARSIZ FUTBOL DOĞRU DEĞİL''



Olympiakos ile oynanacak maçlarda deplasman taraftarlarının alınmaması ile ilgili olarak Güneş şöyle konuştu ''Doğru bir şey değil. Taraftarsız futbol doğru değil. Hem biz hem de onlar gelmemiler. Taraftar da taşkınlık yapmamalı.



Olympiakos'un son 3 maçtır aldığı kötü sonuç ve Paul Bento'nun gidiğinin kendileri için olumlu olup olmayacağı sorulan Güneş şöyle yanıt verdi ''Alınan iyi veya kötü sonuçların sonraki karşılaşmayla alakası yok. Bizim maça etkisi olmaz. Hoca değişikliğinin katkısı olabiliyor. Tam tersi de olabilir. Yarın göreceğiz.



RYAN BABEL ''ÖZ GÜVENİMİZ YÜKSEK''



Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel ise Son 16 turundayız. İlk maçı deplasmanda oynamamız olumlu artık sabırsızlıkla maçı bekliyoruz dedi.



Siyah-beyazlı ekibin geniş bir kadrosu olduğuna değinen Babel,''Her pozisyonda fark oluşturan oyuncularımız bulunuyor. Geldiğimden beri olumlu adımlar attık. Ligdeki konumumuz öz güveni artırıyor. Avrupa için de öz güvenimiz yüksek şeklinde konuştu.