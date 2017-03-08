"İlk hedefimiz gol yememek"

Vouzas, maçın oynanacağı Georgios Karaiskakis Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın maçlarda topu kontrolünde tutmaya çalıştığına dikkati çekerek, "Çok yetenekli, iyi oyuncuları var. Yarın ilk hedefimiz gol yememek. Beşiktaş'ın kilit oyuncularını durdurmayı hedefliyoruz. Bunun ardından rakibin zayıf noktalarından yararlanarak gol atmak istiyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş ile yapacakları maçta taraftarın yardımına ihtiyaç duyacaklarını vurgulayan Vouzas, "Onların psikolojisi bizi çok etkileyecek. Yarın olumlu bir atmosfer olacak. Onların yardımıyla olumlu sonuç almayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Takımındaki bütün oyuncuların önemli olduğunu belirten Vouzas, "Herkes takıma katkıda bulunabilir. En iyi sonuçları almaya çalışıyoruz. Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyoruz. O yüzden yarın en iyi sonucu almaya çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

Yaptıkları maçlarda ilk dakikalarda gol yediklerini aktaran Vouzas, bunu düzeltmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Botia: "Birbirimize güveniyoruz"

Olympiakos'un İspanyol futbolcusu Alberto Botia ise teknik direktör Paul Bento'nun takımdan ayrılmasının ardından ne durumda oldukları yönündeki soruya verdiği cevapta, "Biz birbirimize güveniyoruz. Takımdaki atmosfer çok iyi. Yarın yüzde 100 performansımızı vereceğiz. Çok çabalayacağız. Galip gelmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Tur için Beşiktaş'ın favori gösterilmesi konusunda görüşlerini aktaran Botia, "Beşiktaş büyük bir takım ancak Olympiakos'tan değil. Her şeye olumlu bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.