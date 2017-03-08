"İlk hedefimiz gol yememek"
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Olympiakos'un teknik direktörü Vasilis Vouzas, rakipleri karşısında önce gol yememeye çalışacaklarını söyledi.
Vouzas, maçın oynanacağı Georgios Karaiskakis Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın maçlarda topu kontrolünde tutmaya çalıştığına dikkati çekerek, "Çok yetenekli, iyi oyuncuları var. Yarın ilk hedefimiz gol yememek. Beşiktaş'ın kilit oyuncularını durdurmayı hedefliyoruz. Bunun ardından rakibin zayıf noktalarından yararlanarak gol atmak istiyoruz." diye konuştu.
Beşiktaş ile yapacakları maçta taraftarın yardımına ihtiyaç duyacaklarını vurgulayan Vouzas, "Onların psikolojisi bizi çok etkileyecek. Yarın olumlu bir atmosfer olacak. Onların yardımıyla olumlu sonuç almayı umuyorum." ifadelerini kullandı.
Takımındaki bütün oyuncuların önemli olduğunu belirten Vouzas, "Herkes takıma katkıda bulunabilir. En iyi sonuçları almaya çalışıyoruz. Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyoruz. O yüzden yarın en iyi sonucu almaya çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.
Yaptıkları maçlarda ilk dakikalarda gol yediklerini aktaran Vouzas, bunu düzeltmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.
Botia: "Birbirimize güveniyoruz"
Olympiakos'un İspanyol futbolcusu Alberto Botia ise teknik direktör Paul Bento'nun takımdan ayrılmasının ardından ne durumda oldukları yönündeki soruya verdiği cevapta, "Biz birbirimize güveniyoruz. Takımdaki atmosfer çok iyi. Yarın yüzde 100 performansımızı vereceğiz. Çok çabalayacağız. Galip gelmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
Tur için Beşiktaş'ın favori gösterilmesi konusunda görüşlerini aktaran Botia, "Beşiktaş büyük bir takım ancak Olympiakos'tan değil. Her şeye olumlu bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:35
- Brezilya’dan 7 oyuncu beğenildi
Toplam 22
Yorum
HCK / BJK KESİNLİKLE ALINMALI : MAİA , STOPER / KIVRAK, VURUŞLAR TEKNİK, OYUN ZEKASI GÜZEL.ÖZETLE 7 KİŞİDEN SADECE 2 KİŞİ - MAYCON VE MAİA ALINABILIR.
- 2017’nin kralı
Toplam 10
Yorum
NE GÜZEL NEGÜZEL KARA KARA DÜŞÜNÜYORDUN TAKIM NE OLACAK DİYE HAKEMLE ALINAN SON MAÇ CUMA KAYSERİ BERABERLİK YADA YENİLGİ KORKUSU KAFAN DAGILMIŞ
- Beşiktaş'ta Caner Erkin sürprizi
Toplam 6
Yorum
Bence Sol kanata Cekebillir Hoca
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