 Gizli silah Talisca – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Gizli silah

    Gizli silah Talisca
    Kartal'ın yarın akşam Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynayacağı Olympiakos maçında en önemli hücum gücü olacak. Forvette görev yapacak isimler Cenk ya da Aboubakar'ın maç boyunca rakip takım savunmacılarının kıskacında kalacağını düşünen teknik heyet, Yunan temsilcisini Sambacı'yla yıkmayı planlıyor. Brezilyalı yıldız bu sezon 20 maçta 3 asist yaparken, 9 da gol attı.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:55
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