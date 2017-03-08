Gizli silah Talisca
Kartal'ın yarın akşam Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynayacağı Olympiakos maçında en önemli hücum gücü Talisca olacak. Forvette görev yapacak isimler Cenk ya da Aboubakar'ın maç boyunca rakip takım savunmacılarının kıskacında kalacağını düşünen teknik heyet, Yunan temsilcisini Sambacı'yla yıkmayı planlıyor. Brezilyalı yıldız bu sezon 20 maçta 3 asist yaparken, 9 da gol attı.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
Gizli silah Talisca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.