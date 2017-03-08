''Daha iyisini de yener geçeriz''
Yönetici Hakan Kalkavan, “Normal oyunumuzu oynayalım, Olympiakos değil onlardan çok daha güçlü ve iyi takımları bile eleyebilecek güçteyiz” dedi.
Beşiktaş'ta tüm gözler yarın TSİ 23.05'te deplasmanda oynanacak Olympiakos maçına çevrildi. Kara Kartal'da futbolcular ve teknik heyetin dışında, yöneticiler de UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkmak için vargüçleriyle çalışırken, yönetici Hakan Kalkavan da Radyospor'dan Özgür Sancar'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Futbolcuların bu tip maçlara kendilerini çok iyi motive ettiklerini ifade eden Kalkavan, "Bu durum avantaj da olabilir, dezavantaj da. Ama benim görüşüm, biz kendi oyunumuzu oynarsak, oyunumuzu kabul ettirirsek; değil Olympiakos onlardan çok daha iyi takımlara karşı turu geçme gücüne sahibiz" diye konuştu. Deplasmandaki ilk maçta en azından gol atmaları gerektiğinin altını çizen yönetici, "Biz onlardan daha iyi takımız. Umarım rövanşa avantajlı bir skorla döneriz. Çeyrek final düşünmeye başladık" yorumunu yaptı.
Q7 VE GÜNEŞ, BABA-OĞUL GİBİLER
Kalkavan, Quaresma'nın son maçtaki davranışıyla ilgili de şu yorumu yaptı: "Şenol hoca ile Quaresma, baba-oğul gibi. Hocayla-Quaresma arasında bir problem olmaz. Hocanın Quaresma'ya ihtiyacı var, Quaresma'nın da hocaya... Bazı kesimler gol yollarında sıkıntı olacağını iddia ediyor. İki tane santrforumuz var, ikisi de kendi Milli takımlarının santrforları. Artık hoca hangisini tercih edecek, onun takdiri! Bu isimlere Demba Ba da eklenecek. Nasıl gol sorunu yaşıyoruz, anlayamıyorum! Lig yarışı da bizim için çok ama çok önemli. Sonuçta kazandığımız sürece zaten şampiyon olacağız."
ÖZEL HABER / MİRAY ÇAVUŞOĞLU
Q7 VE GÜNEŞ, BABA-OĞUL GİBİLER
Kalkavan, Quaresma'nın son maçtaki davranışıyla ilgili de şu yorumu yaptı: "Şenol hoca ile Quaresma, baba-oğul gibi. Hocayla-Quaresma arasında bir problem olmaz. Hocanın Quaresma'ya ihtiyacı var, Quaresma'nın da hocaya... Bazı kesimler gol yollarında sıkıntı olacağını iddia ediyor. İki tane santrforumuz var, ikisi de kendi Milli takımlarının santrforları. Artık hoca hangisini tercih edecek, onun takdiri! Bu isimlere Demba Ba da eklenecek. Nasıl gol sorunu yaşıyoruz, anlayamıyorum! Lig yarışı da bizim için çok ama çok önemli. Sonuçta kazandığımız sürece zaten şampiyon olacağız."
ÖZEL HABER / MİRAY ÇAVUŞOĞLU
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
''Daha iyisini de yener geçeriz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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