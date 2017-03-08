 ''Daha iyisini de yener geçeriz'' – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    ''Daha iyisini de yener geçeriz''

    ''Daha iyisini de yener geçeriz''

    Yönetici , “Normal oyunumuzu oynayalım, Olympiakos değil onlardan çok daha güçlü ve iyi takımları bile eleyebilecek güçteyiz” dedi.

    'ta tüm gözler yarın TSİ 23.05'te deplasmanda oynanacak Olympiakos maçına çevrildi. Kara Kartal'da futbolcular ve teknik heyetin dışında, yöneticiler de UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkmak için vargüçleriyle çalışırken, yönetici da Radyospor'dan Özgür Sancar'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Futbolcuların bu tip maçlara kendilerini çok iyi motive ettiklerini ifade eden Kalkavan, "Bu durum avantaj da olabilir, dezavantaj da. Ama benim görüşüm, biz kendi oyunumuzu oynarsak, oyunumuzu kabul ettirirsek; değil Olympiakos onlardan çok daha iyi takımlara karşı turu geçme gücüne sahibiz" diye konuştu. Deplasmandaki ilk maçta en azından gol atmaları gerektiğinin altını çizen yönetici, "Biz onlardan daha iyi takımız. Umarım rövanşa avantajlı bir skorla döneriz. Çeyrek final düşünmeye başladık" yorumunu yaptı.

    Q7 VE GÜNEŞ, BABA-OĞUL GİBİLER
    Kalkavan, Quaresma'nın son maçtaki davranışıyla ilgili de şu yorumu yaptı: "Şenol hoca ile Quaresma, baba-oğul gibi. Hocayla-Quaresma arasında bir problem olmaz. Hocanın Quaresma'ya ihtiyacı var, Quaresma'nın da hocaya... Bazı kesimler gol yollarında sıkıntı olacağını iddia ediyor. İki tane santrforumuz var, ikisi de kendi Milli takımlarının santrforları. Artık hoca hangisini tercih edecek, onun takdiri! Bu isimlere Demba Ba da eklenecek. Nasıl gol sorunu yaşıyoruz, anlayamıyorum! Lig yarışı da bizim için çok ama çok önemli. Sonuçta kazandığımız sürece zaten şampiyon olacağız."


    ÖZEL HABER / MİRAY ÇAVUŞOĞLU
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:52
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