Brezilya’dan 7 oyuncu beğenildi

Brezilya'da bulunan Beşiktaş'ın scout ekibi işe başladı.

İlk olarak Corinthians-Santos maçını izleyen yetkililer, ev sahibi takımın 19'luk iki yıldız adayı sol bek Arana ile orta saha oyuncusu Maycon ile Santos'un stoperi Lucas Verissimo ve Maia'yı beğendi. Beşiktaş'ın scout'ları ardından izledikleri maçta Sao Paulo'nun 20 yaşındaki üç oyuncusu sol bek Junior ile ön libero Felipe Araruna ve forvet oyuncusu Luiz Araujo'yu beğendi.