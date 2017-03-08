Brezilya’dan 7 oyuncu beğenildi
Brezilya'da bulunan Beşiktaş'ın scout ekibi işe başladı.
İlk olarak Corinthians-Santos maçını izleyen yetkililer, ev sahibi takımın 19'luk iki yıldız adayı sol bek Arana ile orta saha oyuncusu Maycon ile Santos'un stoperi Lucas Verissimo ve Maia'yı beğendi. Beşiktaş'ın scout'ları ardından izledikleri maçta Sao Paulo'nun 20 yaşındaki üç oyuncusu sol bek Junior ile ön libero Felipe Araruna ve forvet oyuncusu Luiz Araujo'yu beğendi.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
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