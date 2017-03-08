 Brezilya’dan 7 oyuncu beğenildi – Fotomaç – 08 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Brezilya’dan 7 oyuncu beğenildi

    Brezilya’dan 7 oyuncu beğenildi

    Brezilya'da bulunan Beşiktaş'ın scout ekibi işe başladı.

    İlk olarak Corinthians-Santos maçını izleyen yetkililer, ev sahibi takımın 19'luk iki yıldız adayı sol bek Arana ile orta saha oyuncusu Maycon ile Santos'un stoperi Lucas Verissimo ve Maia'yı beğendi. Beşiktaş'ın scout'ları ardından izledikleri maçta Sao Paulo'nun 20 yaşındaki üç oyuncusu sol bek Junior ile ön libero Felipe Araruna ve forvet oyuncusu Luiz Araujo'yu beğendi.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:45
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Brezilya’dan 7 oyuncu beğenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.