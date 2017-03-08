Beşiktaş'ta Caner Erkin sürprizi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Olympiakos ile oynayacağı maç için Yunanistan'a gitti. Kadroda uzun süreli sakatlıktan çıkan Caner Erkin de yer aldı.
Siyah-beyazlılar, Olympiakos maçı için son çalışmasını TSİ 22.00'de maçın oynanacağı Georgios Karaiskakis Stadı'nda yapacak. TSİ 21.30'da Teknik Direktör Şenol Güneş bir basın toplantısı düzenleyecek.
KARTAL, ATİNA'YA VARDI
Beşiktaş, Atina'ya tam kadro geldi. Siyah-beyazlı kafileyi Atina Havalimanı'nda az sayıda taraftar tezahüratlarla karşıladı. Kafile daha sonra kalacakları otele doğru hareket etti.
ERSAN ADEM GÜLÜM DE KADRODA
23 Ekim'de Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve bir süredir tedavisi devam eden siyah-beyazlı futbolcu, Olympiakos maçının kadrosunda yer alırken UEFA listesinde bulunmayan Ersan Adem Gülüm de kafileyle birlikte Atina'ya geldi.
AHMET ÜRKMEZGİL: "NETİCEYİ LEHİMİZE ÇEVİRMEK İSTİYORUZ"
Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil maçla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Rakibimiz çok güçlü takım, biz de çok güçlüyüz. Galibiyet için geldik. İnşallah centilmence ve güzel bir maç olur. En büyük ümidimiz o. Neticeyi de lehimize çevirmek istiyoruz" dedi.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:35
- Eren aslına döndü
Toplam 9
Yorum
sebepsiz sonuç takımda ortasaha yok tolga ve selçuk yerine iki klas adam olsa ve kanatlar orta açsa eren yıkar geçer carole ve yasin top kaldıramıyor!
- UEFA’dan şok atama!
Toplam 16
Yorum
Atillas-BJK Hakemi de yeneriz
- G.Saray Lens’in peşinde!
Toplam 37
Yorum
Mert Uzun Hiç Güleceğim Yoktu ahahahahah
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