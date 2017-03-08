Beşiktaş'ta Caner Erkin sürprizi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda yarın TSİ 23.05'te Olympiakos ile oynayacağı karşılaşma için öğle saatlerinde özel uçakla Yunanistan'a gitti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden kafileye, Teknik Direktör Şenol Güneş tüm futbolcuları dahil etti. Ekim ayında yaşadığı sakatlıktan sonra aşil tendonundan ameliyat olan Caner Erkin'in de Olympiakos maçı kadrosunda yer alacağı öğrenildi.Siyah-beyazlılar, Olympiakos maçı için son çalışmasını TSİ 22.00'de maçın oynanacağı Georgios Karaiskakis Stadı'nda yapacak. TSİ 21.30'da Teknik Direktör Şenol Güneş bir basın toplantısı düzenleyecek.

Beşiktaş, Atina'ya tam kadro geldi. Siyah-beyazlı kafileyi Atina Havalimanı'nda az sayıda taraftar tezahüratlarla karşıladı. Kafile daha sonra kalacakları otele doğru hareket etti.

ERSAN ADEM GÜLÜM DE KADRODA

23 Ekim'de Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve bir süredir tedavisi devam eden siyah-beyazlı futbolcu, Olympiakos maçının kadrosunda yer alırken UEFA listesinde bulunmayan Ersan Adem Gülüm de kafileyle birlikte Atina'ya geldi.

AHMET ÜRKMEZGİL: "NETİCEYİ LEHİMİZE ÇEVİRMEK İSTİYORUZ"

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil maçla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Rakibimiz çok güçlü takım, biz de çok güçlüyüz. Galibiyet için geldik. İnşallah centilmence ve güzel bir maç olur. En büyük ümidimiz o. Neticeyi de lehimize çevirmek istiyoruz" dedi.