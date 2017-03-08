Beşiktaş avantaj peşinde
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak.
Olympiakos ile Beşiktaş arasındaki mücadele, TSİ 23.05'te Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Mario Diks yapacak.
Jan Vries'in dördüncü hakemliği üstleneceği karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Kevin Blom ve Kamphuis Jochem olacak.
- 58 sezon sonra rakip oldular
Beşiktaş ile Olympiakos, 58 sezon sonra resmi bir maçta karşı karşıya gelecek.
1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda iki ekip rakip olurken, Yunanistan temsilcisinin sahaya çıkmaması sonrası siyah-beyazlı ekip hükmen galip ilan edilmişti.
Her iki ekip, iki kez hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 2015 yılında Atina'daki hazırlık maçında Olympiakos, Beşiktaş'a 2-1 üstünlük sağladı. Beşiktaş ise bu sezon öncesinde Vodafone Arena'da oynanan dostluk mücadelesinde rakibini 1-0 yenmeyi başardı.
- Galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak
Beşiktaş, son 5 resmi maçta yakaladığı galibiyet serisini Olympiakos karşısında da sürdürmeye çalışacak.
Ligde üst üste 3 karşılaşmayı kazanan siyah-beyazlı takım, Avrupa kupasında ise Hapoel Beer-Sheva'yı iki maçta da mağlup etti.
- 3 oyuncu kart sınırında
Siyah-beyazlı ekipte ilk maç öncesi üç oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Tolgay Arslan yarınki maçta görev almaları ve sarı kart görmeleri halinde rövanş mücadelesinde cezalı duruma düşecekler.
Sakatlığı süren Caner Erkin de sarı kart sınırında yer alıyor.
Beşiktaş'ın yarınki karşılaşmaya Fabricio, Gökhan Gönül (Beck), Marcelo, Atınç Nukan, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Hutchinson, Quaresma, Talisca, Babel ve Cenk Tosun muhtemel 11'le çıkması bekleniyor.
- Olympiakos, ikinci kez Türk takımlarına karşı
Olympiakos bu sezon ikinci kez bir Türk takımına rakip olacak.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Osmanlıspor ile eşleşen Yunanistan temsilcisi, sahasında rakibiyle 0-0 berabere kalmasına rağmen Ankara'daki mücadeleyi 3-0 kazanarak son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Olympiakos'ta kırmızı kart cezalısı Bruno Viana ilk maçta görev alamayacak. Yunan ekibinde Alberto Botia ile Diogo Figueiras ise sarı kart sınırında bulunuyor.
- Genç takım çalıştırıcısı maça çıkacak
Yunan ekibinde Beşiktaş maçı öncesi Portekizli teknik direktör Paul Bento'nun görevine son verildi.
Bento'nun görevine son verilmesinin ardından genç takım antrenörü Vasilis Vouzas'ın yarınki karşılaşmada sahaya çıkması bekleniyor.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:14
- 2017’nin kralı
Toplam 6
Yorum
pardon Galatasaray'ın Fener'in iddiasının kalmadığı yerde Trabzon un mu şansı var matematiksel hesaba baksan Antalya Konya Bursa da yarışta olur ya
- Eren aslına döndü
Toplam 4
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "ADAM BEN FUTBOLCUYUM DİYOR;AMA HOLLANDALILARA YER AÇILACAK DİYE KİMLER HARCANMADI Kİ; SNEİJDER HİÇ BİR SİSTEME UYMADIĞI HALDE TERİM NERDE"
- Dev protesto
Toplam 2
Yorum
özgür 2 senedir yapılan transferler fos çıkıyor 1 tane demi düzgün transfer yapılmaz bilmiyorsunuz gs ı daha fazla borca sokmadan gidin
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