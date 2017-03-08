 Babel ve Q7 değişecek – Fotomaç – 08 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ve Q7 değişecek

    Babel ve Q7 değişecek
    Siyah-beyazlıların iki kanat oyuncusu ve , Olympiakos maçında sık sık yer değiştirecek. Güneş'in, "Rakibimiz, baskılı futbola karşı fazla dayanamıyor. Sizden tüm yeteneklerini sergilemenizi istiyorum. Oyun içinde yer değişiklikleri de yaparak, rakibinizin markajından kurtulun ve forveti besleyin" dediği öğrenildi. Kartal dün akşam yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Babel ve Q7 değişecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.