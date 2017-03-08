Babel ve Q7 değişecek
Siyah-beyazlıların iki kanat oyuncusu Babel ve Quaresma, Olympiakos maçında sık sık yer değiştirecek. Güneş'in, "Rakibimiz, baskılı futbola karşı fazla dayanamıyor. Sizden tüm yeteneklerini sergilemenizi istiyorum. Oyun içinde yer değişiklikleri de yaparak, rakibinizin markajından kurtulun ve forveti besleyin" dediği öğrenildi. Kartal dün akşam yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
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