 Baba-oğul Kara Kartallar! – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Baba-oğul Kara Kartallar!

    Baba-oğul Kara Kartallar!

    Kanadalı yıldız Atiba’nın minik oğlu Noah, Kartal Yuvası çocuk ürünleri için fotomodellik yaptı.

    Kara Kartal'ın istikrar abidesi oyuncusu Atiba Hutchinson, aile boyu Beşiktaş'a hizmet etmeye başladı. Atiba; siyahbeyazlı formayı giymeye başladığından bu yana saha içinde sergilediği başarılı performans ve saha dışındaki tavırlarıyla her anlamda "Beşiktaşlı Duruşu" sergilerken, şimdi de minik oğlu Noah, babasının yolunda ilerliyor. Uzun zamandır hem paylaşılan fotoğrafları, hem de 'la ilgili videoları ile adeta fenomen haline gelen Noah'ın reklam yüzü olarak kullanıldığı çekimler tamamlandı. Dün kulüp tarafından paylaşılan fotoğraflar, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:54
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