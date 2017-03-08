Baba-oğul Kara Kartallar!
Kanadalı yıldız Atiba’nın minik oğlu Noah, Kartal Yuvası çocuk ürünleri için fotomodellik yaptı.
Kara Kartal'ın istikrar abidesi oyuncusu Atiba Hutchinson, aile boyu Beşiktaş'a hizmet etmeye başladı. Atiba; siyahbeyazlı formayı giymeye başladığından bu yana saha içinde sergilediği başarılı performans ve saha dışındaki tavırlarıyla her anlamda "Beşiktaşlı Duruşu" sergilerken, şimdi de minik oğlu Noah, babasının yolunda ilerliyor. Uzun zamandır hem paylaşılan fotoğrafları, hem de Beşiktaş'la ilgili videoları ile adeta fenomen haline gelen Noah'ın reklam yüzü olarak kullanıldığı çekimler tamamlandı. Dün kulüp tarafından paylaşılan fotoğraflar, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
Baba-oğul Kara Kartallar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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