Yönetim tur primini belirledi

Beşiktaş yönetiminin, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkılması halinde takıma vereceği primin rakamı belli oldu.

Siyah-beyazlıların tur atlanması halinde 1.5 milyon TL'lik primi dağıtacağı öğrenildi. Yöneticilerin, ligle birlikte Avrupa kulvarında da yoluna başarıyla devam eden futbolcuları motive etmek amacıyla böyle bir prim miktarı belirlediği konuşuluyor. Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş de takımın maça daha iddialı hazırlanması için prim önerisini olumlu karşıladı.