 Yıkım planı! – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Yıkım planı!

    Yıkım planı!

    Yunanistan lideri , son lig maçında PAOK’a 2-0 yenilirken rakibin 4-2-3-1 sistemiyle bu zaferi alması teknik direktör Şenol Güneş’i rahatlattı. Olympiakos 4 forvet oyuncusu ile oynayan PAOK karşısında zor durumlara düşünce, Güneş de aynı taktiği uygulamaya karar verdi. Cenk'in yerine Aboubakar'ı forvette oynatmayı düşünen tecrübeli hoca, Babel ve Quaresma'yı kanatta, Talisca'yı ise forvet arkasında düşünüyor

    'ta tüm gözler perşembe günü deplasmanda oynanacak Olympiakos maçına çevrildi. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturmanın keyfini çıkartan Kara Kartal, Yunan Ligi lideri Olympiakos'u kendi evinde mağlup ederek, rövanş için büyük bir avantaj elde ederek İstanbul'a dönmek istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Yunan rakiplerinin son maçını izlemek için görevlendirdiği Tamer Tuna'nın kendisine sunduğu rapor, tecrübeli çalıştırıcının keyfini yerine getirdi. Çünkü 'u kendi evinde 2-0 mağlup eden PAOK da, Beşiktaş gibi 4-2-3-1 taktiğiyle mücadele ederek rakibini devirmeyi başardı.

    İSiMLER DEĞİŞEBİLİR
    Paok, Olympiakos karşısına 4 forvet özellikli oyuncu ile çıktı. İleride 1.91'lik Prijovic oynarken, kanatlarda ise Henrique ve Süper Lig'de pek çok farklı takımda forma giyen Djalma ile beraber forvetin arkasında ise Mısırlı Amr Warda yer aldı. Siyah-beyazlı temsilcimizin rakibi Olympiakos'un 4 forvet oyuncusu ile oynayan rakibi karşısında zor durumlara düşmesi ve rakibin golcülerini kontrol etmekten oyun yapamaması üzerine Şenol Güneş kafasında benzer bir sistemi düşünmeye başladı. Tecrübeli teknik adamın takımına oynattığı 4-2-3-1 sisteminde sadece oyuncu tercihlerinde farklılıklar yapması bekleniyor.

    CENK KANADA GİDEBİLİR
    Paok'un Olympiakos'u 4 forvet oyuncusu ile oynayarak yıkması, Kamerunlu forvet Aboubakar'ı, teknik patron Şenol Güneş'in planları arasına soktu. Yunanistan deplasmanında mutlak gol bularak İstanbul'a avantajlı dönmek isteyen tecrübeli teknik adam, Cenk Tosun'u ilk etapta kenarda tutmayı planlıyor. Aboubakar'ı forvete koyması durumunda Şenol Güneş'in kanatlarda Quaresma ile Babel'den vazgeçmeyeceği, forvet arkasında da yine Talisca'yı görevlendirmesi bekleniyor. Cenk'in ilk 11'de oynaması durumunda ise Aboubakar'ın, Babel'in yerine kanatta maça başlaması da Güneş'in bir diğer planı.

    OLYMPİAKOS GOL ATAMIYOR
    Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında karşılaşacağı Olympiakos, ligde açık ara farkla liderliğini sürdürürken son 3 hafta art arda aldığı sonuçlarla adeta şok oldu. Olympiakos, ligde oynadığı son 3 maçta da rakiplerine mağlup olurken gol atamaması da dikkat çekti. Ligde ilk 20 haftada sadece 1 mağlubiyet alan Yunan ekibi, 16 galibiyet ve 3 beraberlikle 51 puan toplamıştı. Olympiakos son üç maçında AEK Atina ve Panionios'a 1-0, PAOK'a da 2-0 mağlup oldu.

    EVİNDE KOLAY GOL YEMİYOR
    Olympiakos'un, iki hafta önce aldığı Panionios mağlubiyeti bu sezon sahasında ligdeki ilk, genel toplam iç saha maçlarındaki ise 2. yenilgisi oldu. Yunan temsilcisi, daha önce de sahasında UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında APOEL Nicosia'ya 1-0'lık skorla mağlup olmuştu. Olympiakos, ligde sahasında oynadığı 12 karşılaşmada da 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 12 maçta 35 gol atan Yunan ekibi, kalesinde ise sadece 5 gol gördü.

    ÜÇ ÇOK ÖNEMLİ EKSİĞİ VAR
    Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda Hapoel Beer Sheva'ya elenerek gruplara kalamayan Olympiakos'ta, Beşiktaş maçı öncesinde 3 önemli eksik bulunuyor. Kaleci Stefanos Kapino sakat, savunmadan Bruno Viana cezalı ve takım kaptanı Alejandro Dominguez, UEFA kadrosunda yer almadığı için Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Yunan temsilcisi sezon başında Marko Marin, Oscar Cardozo, Bruno Viana, Diogo Figueiras, Felipe Pardo ve Tarık Elyounoussi'yi transfer etmişti.

    YILDIZLARINI KAYBETTİLER
    Olympiakos'un sıkıntısı bu kadarla da sınırla değil. Yunanistan temsilcisi, devre arasında çok önemli iki oyuncusunu sattı. Ideye'yi Çin'e gönderen kırmızı-beyazlı takım, Milivojevic'i de Crystal Palace'a sattı. Gol yollarının etkili ismi Ideye, bu sezon Olympiakos formasıyla 30 resmi karşılaşmaya çıkıp 15 gol atmıştı. Orta sahada oynayan Luka Milivojevic de 26 mücadelede 6 golle takımına katkı sağlamıştı. Bu durum Olympiakos'un elini daha da zayıflattı.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:13
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