Vodafone Arena'ya büyük onur!

Bu yıl 7'incisi düzenlenen o sene yapılan en iyi stadının seçildiği stadiumDB'de jüri oylamasıyla seçilen en iyi 2. ve 3. statlar belli oldu. 2016 yılının en iyi stadyumunun önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor. Türkiye'den 4 stadın aday olduğu oylamada Vodafone Arena en iyi 2. stadyum seçildi. Sıralamada 3. sırada Rusya'nın Krasnodar Stadyumu yer aldı.

Medical Park Arena ve Sivas Arena finale kalan 10 stat arasında yer alırken, Yeni Eskişehir Stadı ise oylama sonucu elendi. Finale kalan 10 stat arasında birden fazla stadı olan tek ülke Türkiye. Yapılan oylamanın ardından finale kalan 10 stat arasından 2016 yılının en iyi stadını mimarlardan oluşan jüri seçti.

Avusturya'da Rapid Wien'in kullandığı Allianz Stadyumu, Güney Afrika'da Ebusua Dwarfs'ın sahası olan Cape Cost Stadyumu, İtalya'da Udinese'nin evi olan Dacia Arena, Polonya'nın Podbeskidzie ekibinin kullandığı Miejski Stadyumu, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyen FK Krasnodar'ın sahası olan Krasnodar Stadyumu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın stadı olan Londra Stadyumu ve Amerikan Futbol Takımı olan Miami Dolphins'in sahası Hard Rock Stadyumu, finale kalan diğer stadyumlar oldu.