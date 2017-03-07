UEFA'dan Craig Thomson'a görev!

Ülkemizi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş'ın gruplarda kaderini belirleyen Dinamo Kiev maçını yöneten İskoç hakem Craig Thomson'a UEFA, uzun bir aradan sonra görev verdi.

Craig Thomson, Dinamo Kiev-Beşiktaş maçında rezalet bir yönetim göstererek taraflı tarafsız herkesin tepki göstermesine neden olmuştu.

Craig Thomson, Dinamo Kiev-Beşiktaş maçının 29. dakikasında Andreas Beck'e kırmızı kart göstermiş ve skandal bir penaltı kararı vermişti.

İskoç hakem UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak olan Celta Vigo-Krasnodar mücadelesini yönetecek.