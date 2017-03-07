UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Olaylı Dinamo Kiev maçını yöneten Craig Thomson'a UEFA görev verdi.
Ülkemizi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş'ın gruplarda kaderini belirleyen Dinamo Kiev maçını yöneten İskoç hakem Craig Thomson'a UEFA, uzun bir aradan sonra görev verdi.
Craig Thomson, Dinamo Kiev-Beşiktaş maçında rezalet bir yönetim göstererek taraflı tarafsız herkesin tepki göstermesine neden olmuştu.
Craig Thomson, Dinamo Kiev-Beşiktaş maçının 29. dakikasında Andreas Beck'e kırmızı kart göstermiş ve skandal bir penaltı kararı vermişti.
İskoç hakem UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak olan Celta Vigo-Krasnodar mücadelesini yönetecek.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 18:37
- Yasin Öztekin maç sonrası konuştu
Toplam 7
Yorum
gs1905 Tabi riekerink size bol bol tatil yaptırıyordu ilk 11 de yeriniz garantiydi tudor gelince rahatınız bozuldu hoca cok istiyor oldu.....
- Galatasaray'a yine UEFA tehdidi!
Toplam 26
Yorum
gs madem vizyonunuz yoktu biz şampiyon olmak istemiyoruz ekonomiyi düzeltmek için kalıyoruz diyorsanız o zaman transferde yapmasaydınız
- ''Sabaha kadar uyumadım''
Toplam 63
Yorum
drogba çocuğunu katmasaydın keşke mehmet topal...
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