 Şok! Bento kovuldu! – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Şok! Bento kovuldu!

    Şok! Bento kovuldu!

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi 'ta deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşandı.

    Beşiktaş maçına 3 gün kala yönetimi, teknik direktör Paulo Bento'nun görevine son verdi. Bento'nun, PAOK'a 2-0 yenildikten sonraki "Bunu bir bahane olarak kullanmak istemem ama devre arasında Milivojevic, Ideye, Elabdellaoui gibi isimler gitti. Çok etkilendik. Şubat'tan bu yana farklı bir takımız" sözleri nedeniyle gönderildiği iddia edildi. Kulüpten yapılan açıklamada Bento'nun yerine altyapı teknik direktörü Vasilis Vouzas'ın geçici olarak görevi devraldığı bildirildi.

    PAOK MAÇINDA OTOBÜSÜ TAŞLANDI!
    Olympiakos'a bir şok da taraftarlarından geldi. Takımın PAOK'a konuk olduğu mücadelesi öncesinde kafileyi taşıyan otobüs bir grup taraftarın taşlı saldırısına uğradı. Bu durum oyuncular ve teknik heyette büyük paniğe neden olurken herhangi bir yaralının bulunmadığı öğrenildi.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:11
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