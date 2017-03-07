Şok! Bento kovuldu!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Olympiakos'ta deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşandı.
PAOK MAÇINDA OTOBÜSÜ TAŞLANDI!
Olympiakos'a bir şok da taraftarlarından geldi. Takımın PAOK'a konuk olduğu mücadelesi öncesinde kafileyi taşıyan otobüs bir grup taraftarın taşlı saldırısına uğradı. Bu durum oyuncular ve teknik heyette büyük paniğe neden olurken herhangi bir yaralının bulunmadığı öğrenildi.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:11
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
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