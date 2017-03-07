 Quaresma çalışıyor – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    çalışıyor

    Quaresma çalışıyor

    , dün instagram hesabından idman görüntülerini paylaştı.

    Portekizli yıldız 'Esneme' başlığıyla verdiği pozda bacak açma hareketini gösterirken; sırtına aldığı ağırlıkla yaptı şınav çekme hareketine de 'güç' imojisi koymayı ihmal etmedi.





    KÜÇÜK AŞKIM!
    Kara Kartal'ın Portekizli yıldızı , çocuğuyla olan resimlerini paylaşmaya da devam ediyor. Minik Quaresma'nın üzerine giydiği 7 numaralı Beşiktaş formasıyla görüntülerini paylaşan Portekizli, altına da "Sen benim küçük aşkımsın" diye yazdı.



    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:03
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