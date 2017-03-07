 Kayseri biletleri satışta – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Kayseri biletleri satışta

    Kayseri biletleri satışta
    , Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 12 Mart Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Arena'da Kayserispor ile karşılaşacak. Mücadelenin biletleri dün satışa çıktı. Bilet fiyatları 80 ila 245 TL arasında değişirken, VIP ve 1903 Tribün biletlerinin ise 650-700 TL olduğu açıklandı.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:59
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