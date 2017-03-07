 ''İyi teklif gelirse giderim'' – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    ''İyi teklif gelirse giderim''

    ''İyi teklif gelirse giderim''
    'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı takımda mutlu olduğunu ifade eden sol bek, "Süper bir ortamın olduğu büyük bir kulüpteyim. Burada rahatım yerinde ancak teklif olacaksa da bunlar ne tip teklifler bakmam gerekir" dedi.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:16
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