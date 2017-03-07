İşte Olympiakos-Beşiktaş maçının hakemi
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Olympiakos ile yapacağı maçı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.
Beşiktaş'ın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçını, Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie yönetecek.
Pire'deki Georgios Karaiskakis Stadı'nda, 9 Mart Perşembe günü TSİ 23.05'te başlayacak müsabakada Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Mario Diks yapacak.
Jan Vries'in dördüncü hakemliği üstleneceği karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Kevin Blom ve Kamphuis Jochem olacak.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 14:27
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 73
Yorum
Sizi gidi kargalar 8 olmasın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 73
Yorum
taraftar o zaman adam ne yapsin kart gosterse kabahat gostermese kabahat.bu ne bicim yorum?
- Denizli'den TFF başkanlığına yeşil ışık
Toplam 3
Yorum
Dalkavuklar Hangi işte başarısı varki TFF de başarılı olsun
İşte Olympiakos-Beşiktaş maçının hakemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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