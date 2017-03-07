 Fabri’ye talih kuşu! – Fotomaç – 07 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Fabri’ye talih kuşu!

    Fabri’ye talih kuşu!

    'ın İspanyol file bekçisi 'ya adeta talih kuşu kondu.

    Milli takımda De Gea'nın birinci yedeği olan Asenjo'nun sakatlanarak sezonu kapatması ve 35 yaşındaki Reina'nın yerine iyi bir alternatif arayan teknik direktör Julen Lopetegui'nin alternatiflerinden birisinin de olduğu bildirildi. Sevilla'dan Rico ve Tottenham'dan Lopez'e oranla teknik direktör Lopetegui'nin Fabri'ye daha sıcak baktığı öğrenildi.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fabri’ye talih kuşu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.