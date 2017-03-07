''Ceza versek ne olacak''
Şenol Güneş, Fikret Orman’ın Quaresma için “Hocam rapor ver, cezayı keselim” teklifine bu yanıtı verdi.
Başkan Fikret Orman, Q7'nin gösterdiği tepkinin ardından Şenol Güneş'le özel bir görüşme yaptı. Orman'ın, "Hocam rapor ver, ceza verelim. Karar senin!" yorumuna Güneş şu yanıtı verdi: "Başkanım, Quaresma için paranın bir önemi yok ki! Kendisine söylemeden ceza kessek, parasını da eksik yatırsak haberi bile olmaz. Onun derdi hep oynamak. Oyundan alındığında oyuncağı elinden alınmış çocuk gibi oluyor, onu böyle kabul etmek zorundayız."
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:41
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
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