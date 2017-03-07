 ''Ceza versek ne olacak'' – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    ''Ceza versek ne olacak''

    ''Ceza versek ne olacak''

    , Fikret Orman’ın Quaresma için “Hocam rapor ver, cezayı keselim” teklifine bu yanıtı verdi.

    'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın, Çaykur Rizespor maçından oyundan alınmasına gösterdiği tepki siyah-beyazlıları kızdırırken; teknik direktör 'in yaptığı yorum ise yine bir ders niteliğinde oldu.

    Başkan Fikret Orman, Q7'nin gösterdiği tepkinin ardından Şenol Güneş'le özel bir görüşme yaptı. Orman'ın, "Hocam rapor ver, ceza verelim. Karar senin!" yorumuna Güneş şu yanıtı verdi: "Başkanım, Quaresma için paranın bir önemi yok ki! Kendisine söylemeden ceza kessek, parasını da eksik yatırsak haberi bile olmaz. Onun derdi hep oynamak. Oyundan alındığında oyuncağı elinden alınmış çocuk gibi oluyor, onu böyle kabul etmek zorundayız."
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:41
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