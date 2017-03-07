Beşiktaş'ta Olympiakos hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile 9 Mart Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri, istasyon koşuları, pas ve şut çalışmaları yaptığı bildirildi.
Antrenmanın, taktik programın yer aldığı çalışmalar ve tam sahada oynanan çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.
Siyah-beyazlı takım, karşılaşma için yarın Atina'ya gidecek.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 20:46
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Yorum
fb ağla
- ''Ceza versek ne olacak''
Toplam 49
Yorum
BEYAZ futboldan anlamayanlar quaresmayi begenir, al sag tarafa fenerden LENSI ve sol tarafa galtadan BRUMAYI besiktas 130 go atarak rekor kirar
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isimsiz eminimki allaha çok şükür demiştir
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