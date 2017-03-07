 Beşiktaş'ta Olympiakos hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    'ta hazırlıkları sürüyor

    Beşiktaş'ta Olympiakos hazırlıkları sürüyor

    , son 16 turunda Yunanistan'ın takımı ile 9 Mart Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri, istasyon koşuları, pas ve şut çalışmaları yaptığı bildirildi.

    Antrenmanın, taktik programın yer aldığı çalışmalar ve tam sahada oynanan çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

    Siyah-beyazlı takım, karşılaşma için yarın Atina'ya gidecek.

    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:46
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