 Atina’ya scout yağacak – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Atina’ya scout yağacak

    Atina’ya scout yağacak

    , perşembe akşamı karşısında hem önemli bir maça çıkıyor hem de pek çok scout ekibi tribündeki yerini almaya hazırlanıyor.

    Bu karşılaşmada scout'lar 'tan; Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Anderson Talisca, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'u izlemeye geliyorlar. Oğuzhan Özyakup için Sevilla, Valencia ve Arsenal, Tolgay Arslan için Sunderland, Anderson Talisca için Liverpool, Vincent Aboubakar için Napoli, Cenk Tosun içinse Lazio, West Ham ve Norwich'in scout'larının tribünde olacağı gelen haberler arasında.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:18
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