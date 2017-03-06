Olympiakos'a PAOK şoku
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi olan Olympiakos, Yunanistan Ligi'nde karşılaştığı PAOK'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Yunan ekibi 21 yıl sonra ilk defa ligde oynadığı son 3 maçtan puansız ayrıldı.
PAOK adına karşılaşmanın gollerini ikinci yarıda Shakhov ve Prijovic kaydetti.
Olympiakos bu sonuça rağmen 51 puanla 1 maçı eksik Panionios'un 7 puan önünde liderliğine devam ediyor.
Öte yandan Selanik'e deplasmana giden Olympiakos takım otobüsü karşılaşma öncesi PAOK'lu taraftarlar tarafından taşlı saldıraya uğradı. Camları kırılan otobüste herhangi bir yaralı olmadığı belirtildi.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:43
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Olympiakos'a PAOK şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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