 Olympiakos'a PAOK şoku – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Olympiakos'a PAOK şoku

    Olympiakos'a PAOK şoku

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi olan Olympiakos, Yunanistan Ligi'nde karşılaştığı PAOK'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Yunan ekibi 21 yıl sonra ilk defa ligde oynadığı son 3 maçtan puansız ayrıldı.

    PAOK adına karşılaşmanın gollerini ikinci yarıda Shakhov ve Prijovic kaydetti.

    Olympiakos bu sonuça rağmen 51 puanla 1 maçı eksik Panionios'un 7 puan önünde liderliğine devam ediyor.

    Öte yandan Selanik'e deplasmana giden Olympiakos takım otobüsü karşılaşma öncesi PAOK'lu taraftarlar tarafından taşlı saldıraya uğradı. Camları kırılan otobüste herhangi bir yaralı olmadığı belirtildi.

    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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