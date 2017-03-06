Olympiakos mesaisi başladı
Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda perşembe günü deplasmanda oynayacak Olympiakos maçının hazırlıkları başladı. Antrenmanda, Rizespor karşısında forma giyen isimlerin salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Serbest ısınma ile antrenmana başlayan diğer futbolcuların ise çeşitli pas ve şut çalışmalarının ardından taktik idman yaptığı bildirildi.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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