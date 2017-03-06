 Olympiakos mesaisi başladı – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    mesaisi başladı

    Olympiakos mesaisi başladı
    'ta UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda perşembe günü deplasmanda oynayacak Olympiakos maçının hazırlıkları başladı. Antrenmanda, Rizespor karşısında forma giyen isimlerin salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Serbest ısınma ile antrenmana başlayan diğer futbolcuların ise çeşitli pas ve şut çalışmalarının ardından taktik idman yaptığı bildirildi.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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