 Olympiakos maçı hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    maçı hazırlıkları sürüyor

    Olympiakos maçı hazırlıkları sürüyor

    , son 16 turunda Yunanistan'ın ekibi ile 9 Mart Perşembe günü deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri ve istasyon koşularının ardından değişmeli olarak ayak tenisi oynayıp minik kale maç ve şut çalışması yaptığı bildirildi.

    Antrenmanın, dar alanda kontrol pas çalışması ve yarı sahada çift kale taktik maçla tamamlandığı belirtildi.

    Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:59
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