Olympiakos maçı hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi ile 9 Mart Perşembe günü deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri ve istasyon koşularının ardından değişmeli olarak ayak tenisi oynayıp minik kale maç ve şut çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın, dar alanda kontrol pas çalışması ve yarı sahada çift kale taktik maçla tamamlandığı belirtildi.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:59
- Örümcek adam işbaşında!
Toplam 114
Yorum
yigido atinc a sormamiza gerek yok o bjk kalecisi eller mudahale etme yetkisine sahip
- Antalyaspor - Galatasaray | 20.00
Toplam 7
Yorum
Özgür Gs ın ilacı bir takımdan 5 yemektir gs çok itibarsızlaştı küçük takım seviyesine geldi eskiden takımlar gsdan korkarken şimdi biz korkuyoruz
- Antalyaspor - Galatasaray | 20.00
Toplam 7
Yorum
GS'li tudor senin taktik bize uymaz. karabük değil burası. saldırcaksın. defans yapmayı forvetten başlatıcaksın. korkak oynatma 50 defansla.
Olympiakos maçı hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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