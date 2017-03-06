Olympiakos maçı hazırlıkları sürüyor

Kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri ve istasyon koşularının ardından değişmeli olarak ayak tenisi oynayıp minik kale maç ve şut çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın, dar alanda kontrol pas çalışması ve yarı sahada çift kale taktik maçla tamamlandığı belirtildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.