''Olduğum kişiyi seviyorum''
Daha önce de oyundan çıkarken tepki gösterip sonrasında özür dileyen Portekizli yıldız bu kez daha farklı bir yorum yaptı: Futbolu çoğu insandan farklı yaşıyorum. Ben buyum.
Rizespor maçında kendi numarasını görünce oyundan çıkarken yine tepki gösterip bilekliklerini fırlatarak doğrudan soyunma odasına giden Ricardo Quaresma, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Daha önce de benzer hareketler sonrası bunu hırsından dolayı yaptığını açıklayan Q7, dün ise daha farklı bir şekilde olaya yaklaştı.
Karakterinin böyle olduğuna vurgu yapan Portekizli yıldız, "Olduğum kişiyi seviyorum. Ben buyum. Futbolu çoğu insandan farklı yaşayan biriyim. Şüphesiz kulüp oyuncudan hep yukarıdadır. Fakat sadece birkaçı, herkese kucak açan bir kulübe ve kendisini eleştirenlere karşı aşk ve sevgi besler..." ifadelerini kullandı.
Ayrıca taraftarlar, Quaresma'nın oyundan çıkarken verdiği tepkinin Şenol Güneş'e karşı değil, sahada istediklerini yapamaması nedeniyle olduğu yorumunu yaptılar. Güneş, Q7'nin tavrı için maç sonrası "Çok fazla abartılacak bir şey değil" demişti.
Karakterinin böyle olduğuna vurgu yapan Portekizli yıldız, "Olduğum kişiyi seviyorum. Ben buyum. Futbolu çoğu insandan farklı yaşayan biriyim. Şüphesiz kulüp oyuncudan hep yukarıdadır. Fakat sadece birkaçı, herkese kucak açan bir kulübe ve kendisini eleştirenlere karşı aşk ve sevgi besler..." ifadelerini kullandı.
Ayrıca taraftarlar, Quaresma'nın oyundan çıkarken verdiği tepkinin Şenol Güneş'e karşı değil, sahada istediklerini yapamaması nedeniyle olduğu yorumunu yaptılar. Güneş, Q7'nin tavrı için maç sonrası "Çok fazla abartılacak bir şey değil" demişti.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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