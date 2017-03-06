 Mario’dan foto beğeni yağmuru – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Mario’dan foto beğeni yağmuru

    Mario’dan foto beğeni yağmuru
    Sezon sonunda geri döneceği konuşulan, hatta Gökhan Töre'nin "Gittiği için pişmandır" dediği 'in Rizespor galibiyeti sonrası siyah-beyazlı takımın fotoğraflarını beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. Alman golcü, Beşiktaş'ın instagram hesabından paylaşılan zafer fotoğraflarının neredeyse tamamını beğendi. Bu durum 'dönmek istediği' iddialarını güçlendirdi.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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