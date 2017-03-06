Mario’dan foto beğeni yağmuru
Sezon sonunda geri döneceği konuşulan, hatta Gökhan Töre'nin "Gittiği için pişmandır" dediği Mario Gomez'in Rizespor galibiyeti sonrası siyah-beyazlı takımın fotoğraflarını beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. Alman golcü, Beşiktaş'ın instagram hesabından paylaşılan zafer fotoğraflarının neredeyse tamamını beğendi. Bu durum 'dönmek istediği' iddialarını güçlendirdi.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Mario’dan foto beğeni yağmuru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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