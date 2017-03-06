Kartal zirveyi iyi savunuyor
Geçen sezon attığı gollerle öne çıkan Kartal, bu sezon ise defansıyla güven veriyor. Beşiktaş defansı hem son 7 sezonun en iyi savunmasını yaptı hem de atılan 45 golün 7’sine katkı sağladı.
Süper Lig'de evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek puan farkıyla liderliğini sürdüren Beşiktaş, bu sezon savunmasıyla dikkati çekiyor. Ligde şu ana dek 45 gol atan ve 18 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, 23. hafta performansı dikkate alındığında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son 7 sezonun en iyi savunmasını yaptı. Kartal, bu 7 sezonluk defans performansında 4 kez 22'şer gol yedi ve 0.9 ortalama yakaladı. Son 7 sezonluk bölümdeki en çok golü 2012- 13'te yiyen ve 1.4 ortalama tutturan siyah-beyazlılar, 2010-11'de ise 27 golle 1.1 oranında kaldı. Geride kalan 3 maçta sadece bir gol yiyen ve 23 hafta sonunda kalesinde gördüğü gol sayısı 18'e çıkan siyah-beyazlı takım, bu oranı 0.7'ye düşürdü.
EN SKORERİ MARCELO
Genelde takımlarına oynattığı hücum futboluyla beğeni toplayan Şenol Güneş, bu sezon takımının savunmadaki performansıyla adından söz ettiriyor. Halen ligin en golcü takımı konumunda bulunan Kartal, geçen sezona göre daha az gol atsa da bu yıl savunma oyuncuları da gole katkı vermeyi başardı. Son 3 maçta 5 gol kaydeden Beşiktaş'ta bunların ikisi savunma oyuncularından geldi. Ligde toplam 7 gol atan savunmacılar arasında en skorer isim ise 3 golle Marcelo Guedes olurken; Adriano, Atınç Nukan, Gökhan Gönül ve Rhodolfo birer kez fileleri havalandırdı.
EN SKORERİ MARCELO
Genelde takımlarına oynattığı hücum futboluyla beğeni toplayan Şenol Güneş, bu sezon takımının savunmadaki performansıyla adından söz ettiriyor. Halen ligin en golcü takımı konumunda bulunan Kartal, geçen sezona göre daha az gol atsa da bu yıl savunma oyuncuları da gole katkı vermeyi başardı. Son 3 maçta 5 gol kaydeden Beşiktaş'ta bunların ikisi savunma oyuncularından geldi. Ligde toplam 7 gol atan savunmacılar arasında en skorer isim ise 3 golle Marcelo Guedes olurken; Adriano, Atınç Nukan, Gökhan Gönül ve Rhodolfo birer kez fileleri havalandırdı.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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