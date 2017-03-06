 Karşıyaka maçı biletleri satışta – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Karşıyaka maçı biletleri satışta

    Karşıyaka maçı biletleri satışta
    Basketbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında karşılaşacağı maçı biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 20 TL olarak belirlendi. Karşılaşma Akatlar Arena'da çarşamba saat 20.00'de oynanacak. İki takım arasında İzmir'de yapılan ilk maçı Karşıyaka 75-70 kazanmıştı. Beşiktaş'ın çeyrek finale çıkması için en az 6 farkla galip gelmesi gerek.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:27
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