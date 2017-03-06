Karşıyaka maçı biletleri satışta
Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında karşılaşacağı Pınar Karşıyaka maçı biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 20 TL olarak belirlendi. Karşılaşma Akatlar Arena'da çarşamba saat 20.00'de oynanacak. İki takım arasında İzmir'de yapılan ilk maçı Karşıyaka 75-70 kazanmıştı. Beşiktaş'ın çeyrek finale çıkması için en az 6 farkla galip gelmesi gerek.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Karşıyaka maçı biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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