Kadınlarda da fırtına
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı da kendi liginde fırtına gibi esiyor. Siyah-beyazlı takım, 9. hafta erteleme müsabakasında karşılaştığı Adana İdmanyurdu'nu 6-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonucun ardından puanını 33'e yükselten Dişi Kartallar liderliğini korudu.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:34
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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