Kadınlarda da fırtına

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı da kendi liginde fırtına gibi esiyor. Siyah-beyazlı takım, 9. hafta erteleme müsabakasında karşılaştığı Adana İdmanyurdu'nu 6-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonucun ardından puanını 33'e yükselten Dişi Kartallar liderliğini korudu.