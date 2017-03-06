 Kadınlarda da fırtına – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Kadınlarda da fırtına

    Kadınlarda da fırtına
    Beşiktaş Kadın Futbol Takımı da kendi liginde fırtına gibi esiyor. Siyah-beyazlı takım, 9. hafta erteleme müsabakasında karşılaştığı Adana İdmanyurdu'nu 6-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonucun ardından puanını 33'e yükselten Dişi Kartallar liderliğini korudu.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:34
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