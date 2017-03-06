İki kupa hayal değil
Kartal’da gündem Olympiakos maçına döndü. Atiba, zorlu deplasman öncesi takım içi toplantılarında arkadaşlarının moralini daha da üst seviyeye çıkarıyor.
Ligde doludizgin ilerleyen Beşiktaş'ta perşembe günü oynanacak Olympiakos karşılaşması öncesi moraller tavan... Dünkü antrenmanda oldukça neşeli görünen siyah-beyazlı futbolcuların tek gündemi Yunanistan deplasmanından 3 puanla dönmek üzerine. Zorlu maç için birbirlerini motive eden futbolcular kendi aralarında golleri kimin atacağını bile konuşuyor.
Oğuzhan ve Atiba, Cenk'in Benfica maçında attığı gole benzer şekilde fileleri sarsacağı konusunda iddiada bulunurken, Adriano ise haftanın yıldızı Gökhan Gönül'e yine asist yapacağını söylüyor. Özel motive konuşmalarında kaptanlar öne çıkıyor. Takımın tecrübe abidesi Atiba, dünkü idmanda "Beer Sheva'da olduğu gibi zaferle dönersek tur cepte sayılır. Şampiyonluk yolunda da takılmazsak hem ligi hem Avrupa'yı domine ederiz. İki kupayı kaldırmak hayal değil. Takım sürpriz golcülerle dolu. Her maçta içimizden biri öne çıkıyor" diyerek siyah-beyazlılara motivasyon sağladı.
BOYNUMUZUN BORCU
Kanadalı oyuncunun ardından söz alan Oğuzhan da "Bütün karşılaşlarda stadımız doluyor. Yönetim ve taraftar ve hocamızın bizden beklentileri yüksek. Bu umutları karşılamak boynumuzun borcu" ifadelerini kullandı.
Oğuzhan ve Atiba, Cenk'in Benfica maçında attığı gole benzer şekilde fileleri sarsacağı konusunda iddiada bulunurken, Adriano ise haftanın yıldızı Gökhan Gönül'e yine asist yapacağını söylüyor. Özel motive konuşmalarında kaptanlar öne çıkıyor. Takımın tecrübe abidesi Atiba, dünkü idmanda "Beer Sheva'da olduğu gibi zaferle dönersek tur cepte sayılır. Şampiyonluk yolunda da takılmazsak hem ligi hem Avrupa'yı domine ederiz. İki kupayı kaldırmak hayal değil. Takım sürpriz golcülerle dolu. Her maçta içimizden biri öne çıkıyor" diyerek siyah-beyazlılara motivasyon sağladı.
BOYNUMUZUN BORCU
Kanadalı oyuncunun ardından söz alan Oğuzhan da "Bütün karşılaşlarda stadımız doluyor. Yönetim ve taraftar ve hocamızın bizden beklentileri yüksek. Bu umutları karşılamak boynumuzun borcu" ifadelerini kullandı.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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