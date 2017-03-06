Herkes elinden geleni yapıyor
Son maçın kahramanı Gökhan Gönül, ligde sonlara yaklaştıkça herkesin elinden gelenin fazlasını yaptığını söyledi. Siyah-beyazlı formayla şampiyonluk yaşamak istediğini dile getiren tecrübeli sağ bek, "Ben işimi yapmaya çalışıyorum. Arada gol atmak elbette mutlu ediyor" dedi. Öte yandan Gökhan dünkü antrenmana çocuklarını da getirdi. Fotoğraflarını paylaşıp "Mutlu pazarlar" yazdı.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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