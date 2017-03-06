 Herkes elinden geleni yapıyor – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Herkes elinden geleni yapıyor

    Herkes elinden geleni yapıyor
    Son maçın kahramanı Gökhan Gönül, ligde sonlara yaklaştıkça herkesin elinden gelenin fazlasını yaptığını söyledi. Siyah-beyazlı formayla şampiyonluk yaşamak istediğini dile getiren tecrübeli sağ bek, "Ben işimi yapmaya çalışıyorum. Arada gol atmak elbette mutlu ediyor" dedi. Öte yandan Gökhan dünkü antrenmana çocuklarını da getirdi. Fotoğraflarını paylaşıp "Mutlu pazarlar" yazdı.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:26
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