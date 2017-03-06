En zor maçlardan birini kazandık
Rizespor maçında alınan 1-0'lık galibiyet, son 5 dakika yaşanan mahkum oyun ve panik, Şenol Güneş'i rahatsız etse de oyuncularını anlayışlar karşıladı.
Maçtan sonra oyuncularına galibiyet için tebrik eden tecrübeli teknik adam, "Derbi galibiyeti sonrası, Avrupa maçı öncesinde belki de sezonun konsantre olunması en zor sınavına çıktık. Bu galibiyet için hepinize özel olarak teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.
GÜNEŞ'LE 132 PUAN TOPLADI
Rize'ye isabetli şut attırmayan Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde son iki sezonda 57 lig maçında 132 puan topladı. Beşiktaş böylece bu dönemde en başarılı takım olurken, %72 galibiyet oranı ile oynadı.
GÜNEŞ'LE 132 PUAN TOPLADI
Rize'ye isabetli şut attırmayan Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde son iki sezonda 57 lig maçında 132 puan topladı. Beşiktaş böylece bu dönemde en başarılı takım olurken, %72 galibiyet oranı ile oynadı.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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