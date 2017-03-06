 En zor maçlardan birini kazandık – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    En zor maçlardan birini kazandık

    En zor maçlardan birini kazandık

    Rizespor maçında alınan 1-0'lık galibiyet, son 5 dakika yaşanan mahkum oyun ve panik, 'i rahatsız etse de oyuncularını anlayışlar karşıladı.

    Maçtan sonra oyuncularına galibiyet için tebrik eden tecrübeli teknik adam, "Derbi galibiyeti sonrası, Avrupa maçı öncesinde belki de sezonun konsantre olunması en zor sınavına çıktık. Bu galibiyet için hepinize özel olarak teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

    GÜNEŞ'LE 132 PUAN TOPLADI
    Rize'ye isabetli şut attırmayan Beşiktaş, yönetiminde son iki sezonda 57 lig maçında 132 puan topladı. Beşiktaş böylece bu dönemde en başarılı takım olurken, %72 galibiyet oranı ile oynadı.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:29
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